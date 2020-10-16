Додон намерен ввести в Молдове материнский капитал

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Независимый кандидат заявил в эфире нового выпуска своего видеоблога, что в рамках второго президентского срока намерен выступить с инициативой в поддержку многодетных матерей страны.

– Например, у меня был законопроект по созданию материнского капитала – чтобы при рождении четвертого-пятого ребенка и далее государство гарантировало определенную сумму денег семье на содержание, чтобы по достижении определенного возраста государство помогло молодому человеку или девушке деньгами. В очень многих странах есть такая практика. Мы обязательно выйдем с инициативой создания материнского капитала, и готовы рассмотреть и госнаграды многодетным матерям, – сказал он.

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