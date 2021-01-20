Додон намерен предложить левым силам объединиться против тех, кто хочет разрушить страну (ВИДЕО)

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“Идеально было бы объединить левый фланг и пойти на выборы единым фронтом. Не исключаю, что я выйду с такой инициативой после следующего заседания Республиканского совета ПСРМ”, – заявил Игорь Додон в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”.

Лидер социалистов пояснил, что речь о создании единой платформы “против тех, кто хочет разрушить государство”.

– Я считаю, что левым силам нужно объединиться, отбросить в сторону все старые обиды. Понятно, что кто-то думает, что пройдет сам в парламент – ничего этого не будет. Мой призыв, мое заявление: нужно объединиться, сделать блок левых сил, найти символику. Можно взять символом звезду, взять блок, пойти на выборы, получить парламентское большинство – и это реально, – сказал Додон, добавив, что он “готов к диалогу почти со всеми”.

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