Додон намерен посетить один из матчей группового этапа Лиги чемпионов с участием “Шерифа” (ВИДЕО)

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Игорь Додон считает выход “Шерифа” в групповой этап Лиги чемпионов историческим событием. Председатель ПСРМ намерен посетить с сыновьями один из матчей в Тирасполе. Об этом он заявил в “Интервью недели” на “Первом в Молдове”.

– Я обещал сыновьям, что поедем на матч, надеюсь, меня пропустят. С Вадимом Николаевичем (Красносельским – прим.ред.), если что, мы созвонимся, чтобы пропустили, но обязательно поеду, поэтому что это историческое событие, – сказал он.

Додон также прокомментировал критику в свой адрес после того, как он назвал “Шериф” молдавским клубом.

– Если бы “Шериф” не был членом Молдавской федерации футбола, он бы не попал на эти игры. Он там представляет Молдову. Да, то, что мы добились таких результатов, – это заслуга “Шерифа”, Тирасполя, потому что они инвестировали в этот клуб. Они молодцы, никто на правом берегу этого не смог сделать, а они сделали, построили красивый стадион, которого нет на правом берегу Днестра, это нужно признать и сказать, что они молодцы. Но это молдавский клуб, у нас единая федерация футбола, как и Федерация шахмат: на правом и на левом берегах Днестра. Спорт нас объединяет, и не только спорт, но и многое другое, – подытожил председатель ПСРМ.

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