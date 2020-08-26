Додон: Нам повезло, что в этой сложной ситуации президент, премьер и спикер работают единой командой (ВИДЕО)

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Своевременная выплата зарплат и пенсий, а также выполнение всех взятых перед гражданами социальных обязательств – один из приоритетов руководства страны. Об этом в рамках программы на общественном телеканале заявил Игорь Додон. Глава государства подчеркнул, что это возможно во многом благодаря тому, что между президентом, премьером и спикером впервые за долгие годы сложилось плодотворное сотрудничество.

– Некоторые представители оппозиции, которые по телевизору говорят одно, а в жизни – совсем другое, признают, что наше правительство в очень сложных условиях справляется со всеми вызовами. Кабинет министров и руководство страны выполняет все социальные обязательства. Между президентом, премьером и спикером сложилось очень хорошее сотрудничество. Упаси Боже, чтобы в этой ситуации было такое “сотрудничество”, как в прошлом году, или как два года назад – когда между президентом с одной стороны и правительством и парламентом с другой была война. На фоне кризиса это было бы трагедией. Нам повезло, что сейчас все работают вместе, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что помимо этого государство нашло возможность сдержать обещание и выделить финансовую помощь пенсионерам в размере 700 леев, которые они получат 1 октября, продолжить ремонт дорог и так далее.

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