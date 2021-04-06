Додон: Нам нужно купить миллион доз “Спутника”. Лучше потратить деньги на это, чем на досрочные выборы (ВИДЕО)

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Молдова может увеличить число вакцинируемых людей до 8-10 тысяч в день, однако для этого нужно необходимое количество доз прививки. Об этом в рамках “прямой линии” в “Одноклассниках” заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ отметил, что до конца мая наша страна может получить до 400 тысяч доз вакцины в качестве пожертвования, однако параллельно необходимо закупить ещё не менее миллиона доз прививок.

– Думаю, что до середины июля реально провакцинировать 400-500 тысяч граждан, – сказал он.

Игорь Додон подтвердил, что РФ направит в ближайшее время в нашу страну 180 тысяч доз вакцины “Спутник V” – 120 тысяч для правого берега Днестра и 60 тысяч для левого. Председатель ПСРМ попросил российских партнёров предоставить транспорт для поставки прививки.

– В эти минуты наши российские партнёры занимаются вопросом поставки в Молдову первой партии российской вакцины. Принципиальное решение принято. Я попросил помочь нам с транспортом – выделить самолёт, чтобы вакцина прибыла, – сказал он.

Додон также считает, что Молдова должна закупить ещё не менее миллиона доз “Спутника”.

– Считаю, что нам нужно купить миллион доз “Спутника”. На это нужно 180 млн леев, деньги есть. Лучше потратить их на это, чем на выборы, – пояснил он.

Председатель ПСРМ заявил, что сам он не станет вакцинироваться от коронавируса до тех пор, пока не будут обеспечены возможности для иммунизации населения.

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