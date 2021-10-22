Додон: Нам необходимо планомерное развитие стратегического партнёрства в сфере молодёжной политики между Молдовой и Россией

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В ходе рабочей поездки в Москву Игорь Додон провёл встречу с председателем Национального совета молодёжных и детских объединений России Григорием Петушковым. Стороны обсудили актуальные вопросы усиления роли молодёжи в выстраивании успешных отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией по линии гуманитарного сотрудничества, а также возможность обмена опытом и успешными практиками участия молодёжи в развитии и поддержании молдавско-российских отношений.

Кроме этого, говорили и о предстоящем Молдавско-российском молодежном форуме, который пройдёт в конце текущего года в Москве, где примут участие наши соотечественники.

– Подобные форумы должны дать новый импульс развитию молдавско-российских отношений, повысить роль молодёжи и общественной дипломатии в них. Уверен, что нам и в дальнейшем необходимо планомерное развитие стратегического партнёрства в сфере молодёжной политики между Республикой Молдова и Российской Федерацией, – отметил Игорь Додон.

В Национальный совет молодёжных и детских объединений России входят более 50 молодёжных организаций. На сегодняшний день Национальный совет является наиболее представительным органом молодёжных и детских объединений в Российской Федерации, признанным таковым как внутри страны, так и за рубежом.

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