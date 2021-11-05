Додон: Надо срочно принять механизм компенсации роста тарифа на газ для граждан и для экономических агентов

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В противном случае, отмечает председатель ПСРМ, большинство граждан не смогут оплатить текущие счета уже в следующем месяце, а многие предприятия, которые используют в производстве газ, могут обанкротиться. Данная реакция последовала после того, как АО “Молдовагаз” обратилось к НАРЭ с запросом об изменении тарифа. Он может составить 10 леев 30 банов вместо нынешних 4 леев 29 банов.

– Рост тарифов на газ в 2,4 раза приведёт к росту по цепочке цен на большинство товаров и услуг. Надо срочно принять механизм компенсации как для населения, так и для экономических агентов. Если это не произойдёт, большинство граждан не смогут оплатить текущие счета уже в следующем месяце, а многие предприятия, которые используют в производстве газ, могут обанкротиться, – подчеркнул Игорь Додон.

Напомним, что НАРЭ должно утвердить новый тариф до 10 ноября.

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