Додон: Надеюсь, соглашение о соцгарантиях с Россией вступит в силу с 1 января (ВИДЕО)

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Соглашение о социальных гарантиях между Республикой Молдова и Российской Федерацией уже готово. В октябре состоится заседание молдо-российской межправительственной комиссии, на котором запланировано его подписание. Об этом Игорь Додон рассказал в рамках нового выпуска “Президент отвечает”.

– Надеюсь, что в октябре этот договор будет подписан и передан на ратификацию. Думаю, что парламент утвердит его быстро. Очень надеюсь, что соглашение вступит в силу с 1 января, в конце этого года – начале следующего, – сказал Додон.

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