Додон: Надеюсь, Санду и ПДС хватит ума не присоединиться к санкциям против России (ВИДЕО)

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Председатель ПСРМ с сожалением констатировал на сегодняшней пресс-конференции, что период хороших отношений с Российской Федерацией, которые ему удалось установить, “ушёл”. Игорь Додон выразил надежду на то, что нынешнему президенту и её коллегам из ПДС “хватит ума не довести ситуацию с Россией до того, что у нас было в 2013-2015 годов, когда мы практически остались без рынка сбыта, когда из Кишинёва высылали дипломатов и т.д”.

– Если Молдова попытается присоединиться к санкциям против России, так как от неё все-таки потребуют западные кураторы, – это будет очень плохо и для Молдовы, и для граждан. Но это приведёт быстрее к концу этой власти. Мы все понимаем, что этот результат, который был получен сейчас – это в том числе благодаря вмешательству западных послов в избирательный процесс. Мы это видели и мы об этом сигнализировали. И вы видели, как нарушалась Венская конвенция и т.д. Я даже в связи с этим открытое письмо передал послу США. Поэтому этот результат был получен и благодаря всем усилиям, и благодаря тому, что происходило в диаспоре, и все это очень хорошо понимают. Теперь мы должны увидеть – Запад потребует оплаты по счетам? Оплата по счетам будет геополитической, мы понимаем какой – геополитическая борьба против России. Если им не хватит ума и они пойдут по этому сценарию, ну, тогда – несколько месяцев, полгода, и все это закончится на фоне массовых протестов и дестабилизации ситуации в стране. Если они будут вести более прагматичную позицию – не ссориться ни с кем, – тогда посмотрим, сколько и как это будет длиться, – сказал он.

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