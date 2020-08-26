Додон: Надеюсь, до конца года получим доступ к вакцине от коронавируса. Для групп риска она будет бесплатной (ВИДЕО)

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Президент подчеркнул: вакцинирование не будет обязательным, а государство обеспечит бесплатными прививками наиболее уязвимые категории населения.

Игорь Додон отметил, что медицинская система нашей страны справляется со сложившейся непростой ситуацией, но предстоит новый этап, ведь 1 сентября возобновят деятельность детские сады и школы.

– И это большое испытание: количество людей на улицах возрастет, и неизбежно риски будут больше. Поэтому правительство и Минздрав выступили с более жесткими рекомендациями. Я не со всеми согласен, есть много вопросов, но мы должны быть готовы к этому испытанию. Абсолютно уверен, что медицинская система справится. Но мы все должны понимать, что пока не появится вакцина, риски останутся и дальше, – сказал он.

Глава государства напомнил, что уже заявил о готовности испытать на себе российскую прививку. Президент подчеркнул: если она пройдет все этапы тестирования и будет признана на международном уровне, Молдова попросит у России несколько сотен тысяч вакцин по выгодной цене.

– Думаю, Россия сможет нам выделить какую-то партию вакцин в качестве гуманитарной помощи, как это произошло с дизтопливом. Это мы обсудим отдельно, но может быть и такой жест со стороны России. Но для некоторых категорий граждан государство должно обеспечить вакцину: для тех, кто в группе риска, пожилых людей, врачей, педагогов, пограничников и так далее. Для остальных она будет платной, так как для всех трёх миллионов граждан государство не сможет предоставить ее бесплатно: это около 15 млн долларов. Вряд ли мы в этой ситуации в ближайшие 2-3 месяца найдем такие ресурсы. Но для групп риска вакцина должна быть за счет государства. Буду оптимистом: надеюсь, в конце октября-ноябре у нас будет доступ к вакцине, но это не должно быть обязательным, так как некоторые граждане не хотят её ставить. Это будет по желанию. Надеюсь, до конца года мы начнем иммунизацию населения, что значительно снизит риски и давление на медицинскую систему, – сказал он.

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