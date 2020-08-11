Додон: Надеемся получить российскую вакцину от коронавируса

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Президент Молдовы Игорь Додон надеется, что Кишиневу удастся договорится с Москвой о получении российской вакцины от коронавируса, о регистрации которой заявил во вторник лидер РФ Владимир Путин.

– Мы очень надеемся, что сможем договориться с нашими партнерами о получении Молдовой этой вакцины. Мы уже обсуждали это в рамках моих недавних встреч в Москве, – заявил Додон порталу Sputnik.

Напомним, сегодня Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.