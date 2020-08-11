Додон: Надеемся получить российскую вакцину от коронавируса

Додон: Надеемся получить российскую вакцину от коронавируса

Президент Молдовы Игорь Додон надеется, что Кишиневу удастся договорится с Москвой о получении российской вакцины от коронавируса, о регистрации которой заявил во вторник лидер РФ Владимир Путин

– Мы очень надеемся, что сможем договориться с нашими партнерами о получении Молдовой этой вакцины. Мы уже обсуждали это в рамках моих недавних встреч в Москве, – заявил Додон порталу Sputnik.

Напомним, сегодня Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md