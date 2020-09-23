Додон на заседании Генассамблеи ООН: Направленные против наших партнеров санкции поддерживать не будем!

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Один из приоритетов руководства Молдовы заключается в развитии политического и экономического сотрудничества с партнерами в рамках зон свободной торговли Европейского союза и Содружества Независимых Государств. Об этом Игорь Додон заявил в рамках своего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент напомнил, что три года назад он объявил сбалансированную внешнюю политику важным условием обеспечения устойчивого развития Республики Молдова. В последние годы она была направлена на сохранение дружеских отношений и международного партнерства, особенно с нашими непосредственными соседями – Румынией и Украиной.

– Молдова – небольшая страна с мирным населением. Очевидно, мы не собираемся ни с кем воевать. Мы хотим работать, чтобы быстро модернизировать нашу страну и поддерживать взаимовыгодные отношения со всем международным сообществом. Будучи нейтральным государством, мы не будем поддерживать одно государство против другого. Соответственно, мы не допускаем присоединения к санкциям, направленным против наших партнеров. Подтверждаю, что, согласно Конституции Республики Молдова, мы являемся нейтральным государством и поэтому не будем вступать ни в какой военно-политический блок – ни на Западе, ни на Востоке, – отметил он.

Сбалансированная внешняя политика имеет решающее значение для обеспечения устойчивого развития Республики Молдова, защищая ее от современных геополитических колебаний, подчеркнул Игорь Додон.

– На Западе наши политические отношения и сотрудничество с ЕС регулируются Соглашением об ассоциации, подписанным в 2014 году в отношении укрепления правового государства, демократических институтов, соблюдения прав человека. Естественно, Европейский союз является стратегическим партнером Республики Молдова во всех сферах жизни государства и молдавского общества. Да, Молдова является европейской страной в силу своей истории и географического положения. Мы являемся неотъемлемой частью Восточноевропейского региона. В то же время Республика Молдова имеет и органическую взаимосвязь с евразийским пространством. Подписав в 2018 году меморандум о сотрудничестве с Евразийским Экономическим Союзом, Республика Молдова получила статус наблюдателя в этой организации, что позволяет нам внимательно следить за развитием и перспективами этой многообещающей региональной организации. В последние годы нам удалось восстановить стратегическое партнерство с Российской Федерацией. Таким образом, один из наших приоритетов заключается в развитии хороших отношений политического и экономического сотрудничества с партнерами в рамках зон свободной торговли Европейского союза и Содружества Независимых Государств, – подчеркнул глава государства.

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