Додон на встрече с жителями Садова: Горжусь, что я родом из этого края хозяйственных людей!

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Перед местным Домом культуры в Садова Игорь Додон встретился с сельчанами. Они обсудили уже реализованные в населённом пункте проекты и те, которые ещё предстоит осуществить.

Независимый кандидат выразил жителям Садова благодарность за оптимизм и доверие​​, отметив, что здесь живут приветливые, трудолюбивые и доброжелательные люди.

– Я горжусь тем, что родом из этого края хозяйственных людей, села с традициями и историей – недавно Садова отметило 600 лет со дня основания. Мы продолжим работать, чтобы достичь нужных людям результатов, – заверил он.