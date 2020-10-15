Додон на встрече с жителями Новых Анен: В будущем году планируем продолжить ремонт национальных автодорог

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Только что закончилась встреча Игоря Додона с жителями райцентра Новые Анены. Для независимого кандидата в президенты поездка в этот район важна еще и потому, что территория и сам райцентр станут площадкой для создания одной из 18 индустриальных платформ, цель которых – возродить наши регионы и сельскую местность в том числе.

Это и стало основной темой общения с людьми в Новых Аненах. Додон был рад видеть неподдельный интерес жителей к таким масштабным проектам, реализация которых во многом зависит от совместных действий.

– Конечно, было много вопросов о насущных проблемах. Довольно обстоятельно поговорили на многие темы – наши команды на местах хорошо осведомлены о чаяниях сограждан. На встречах я всегда рассказываю и о нашей работе и достижениях, и о решении тех вопросов, которые требуют внимания. Речь, например, шла о планируемом в следующем году поэтапном удвоении зарплат всем педагогическим работникам Молдовы, точно так же, как мы в три этапа повышаем оклады медицинскому персоналу. Мы успешно строим и ремонтируем дороги во всех населенных пунктах страны, а в будущем году планируем продолжить ремонт национальных автодорог. Огромное спасибо жителям города за радушную встречу, внимание и человеческое общение. Вместе мы справимся! – отметил он на своей странице в соцсети.

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