Додон на встрече с Володиным: Россия – стратегический партнёр Молдовы

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«Нас связывают общая история, общие ценности, общая победа в Великой Отечественной войне. В этом году мы впервые за 10 лет участвовали в Параде Победы на Красной площади», – отметил Додон на встрече с председателем Государственной Думы РФ.

Он также подчеркнул, что для российско-молдавских отношений год был хорошим.

– У нас были контакты и сотрудничество на всех уровнях власти — президентов, парламентов, правительств — впервые за последние 10 лет. И мы закончили год принятием очень важного пакета законов. Это и возвращение российских СМИ для молдавского телезрителя, потому что на них в последние годы был запрет, и пакет законов, касающихся русского языка, — заявил Игорь Додон, отметив, что Молдова выступает за развитие двусторонних отношений с РФ.

Додон также сообщил, что на этой неделе был закончен переговорный процесс и принято постановление Правительства Республики Молдова по соглашению о соцзащите между Молдовой и Россией. Это означает, что годы работы граждан Молдовы в России будут засчитываться им в стаж по возвращении домой, и наоборот.

– Давно ждали наши граждане этого соглашения. Мы его приняли на заседании правительства, скорее всего, подпишем в ближайшие недели. И, я думаю, парламент поддержит это решение, — сказал он.

Вячеслав Володин подчеркнул, что на посту президента Молдовы Игорь Додон многое сделал для развития межпарламентских отношений и экономических связей двух стран.

Со своей стороны Зинаида Гречаный отметила, что инициативы о возврате телерадиовещания российских информационных каналов и о русском языке молдавским депутатам было принять нелегко. Однако эти законы уже работают, началась трансляция российских каналов на территории Республики.

– Наши политические оппоненты этому далеко не рады, но мы намерены бороться и дальше, — сказала она.

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