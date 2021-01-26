Додон на встрече с Хоганом: Все предпринимаемые действия должны строго соответствовать Конституции (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны обсудили политический кризис в нашей стране и были едины во мнении о том, что это будет непростой год для Молдовы.

– Указал на отсутствие диалога между политическими силами, что, по моему мнению, создает повышенный риск нестабильности в стране, поскольку нет условий для нахождения приемлемой формулы решения проблем. Кроме того, я подчеркнул, что все предпринимаемые действия должны строго соответствовать Конституции, – отметил председатель Партии социалистов по итогам дискуссии.