Додон на саммите глав государств СНГ: В Молдове помнят и свято чтут подвиг всего советского народа!

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2020-й год оказался одним из самых тяжёлых за последнее десятилетие. Страны Содружества в условиях пандемии несут человеческие, экономические и финансовые потери. Но пандемия и вызванные ею проблемы не стали препятствием к празднованию в этом году 75-й годовщины нашей общей Победы в Великой Отечественной войне, заявил Игорь Додон, выступая на заседании Совета глав государств СНГ.

Президент Молдовы ещё раз отметил отличную организацию Парада Победы, прошедшего на Красной площади 24 июня 2020 года, и поблагодарил руководство Российской Федерации за приглашение участвовать в нём. Он напомнил, что по Красной площади прошли военнослужащие роты Почётного караула Национальной армии Молдовы. Деды многих из них сражались на полях Великой Отечественной войны.

– В Молдове помнят и свято чтут подвиг советского воина, подвиг всего советского народа, – подчеркнул Игорь Додон.

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