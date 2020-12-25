Додон на “Россия 24”: Повестка отношений Молдовы и России очень важна (ВИДЕО)

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“Российская Федерация – стратегический партнёр Республики Молдова”, – заявил в эфире телеканала “Россия 24” Игорь Додон. Он отметил, что в этом году между двумя странами сложился плодотворный диалог на всех уровнях: между президентами, спикерами и, впервые, на уровне правительств.

– Мы заканчиваем год на очень позитивной ноте в двусторонних отношениях. По моей инициативе и по инициативе Партии социалистов мы вернули российские СМИ в Молдову, русскому языку вернули статус языка межнационального общения. Инструкции к лекарствам теперь в обязательном порядке будут переводиться на русский язык, был снижен пенсионный возраст. Мы наконец-то завершили переговоры по Соглашению о социальном обеспечении между Молдовой и Россией, этот документ уже одобрило правительство. Это означает, что при возвращении молдавских граждан, работавших в России, домой, будет учитываться их трудовой стаж в РФ при начислении пенсии. Я считаю, что это хороший задел на будущее, – сказал Додон.

Он также подчеркнул, что до сих пор принятие этих законов было невозможным, так как сначала у социалистов не было парламентского большинства, а затем их партнёры по коалиции – сначала ПДС и ППДП, а затем и демократы – были категорически против.

О досрочных выборах

Этот парламент нужно распустить, нынешний состав не соответствует голосам избирателей на последних выборах. Сделать это побыстрее можно через отставку правительства, поэтому мы вместе приняли это решение. Выборы, скорее всего, пройдут в следующем году – в мае или осенью. Год будет непростым, но с хорошими результатами.

О том, почему всё только начинается

На президентских выборах в странах ЕС был использован административный, государственный ресурс. На тот момент там действовали жесткие ограничения. Если на улицу выходили больше трех итальянцев, их штрафовали на 1000 евро, а тысячи молдаван в очередях полиция защищала – понятно, что без административного ресурса это было бы невозможно. У правых сейчас эйфория, но отрезвление наступит быстро.

О переименовании языка на сайте президента

Впервые за все годы независимости Молдовы президентом стала гражданка Румынии. Есть такой нонсенс, который пока ещё может происходить в Молдове, что президент может быть гражданином другой страны. Это неправильно. Одно из первых решений – поменять язык на сайте президента. Я думаю, что есть дела поважнее – та же пандемия, та же ситуация с правительством.

О Приднестровье

Заявления Санду о российских миротворцах – ошибка. Российские миротворцы на Днестре обеспечивали, обеспечивают и будут обеспечивать мир и спокойствие в нашем регионе. Этот вопрос сейчас нет смысла трогать. Нужно сохранить мир и диалог с Приднестровьем. Я готов встречаться уже на парламентской платформе, чтобы находить решения и двигаться вперёд.

О достижениях за 4 года мандата

Мы вернули стратегический диалог с Россией, мы вернули наши товары на российский рынок, помогли сотням тысяч наших мигрантов, вернули российские каналы. Благодаря моей позиции мы свергли режим Плахотнюка. Помогли сотням тысяч граждан. Возобновили диалог с Приднестровьем и решили проблемы, которые не решались десятилетиями.

Об отношениях с Россией

В Молдове очень ценят дружбу с россиянами. Несмотря на то, что наши геополитические оппоненты пытаются сеять раздор, ничего у них не получится. Мы сделаем всё, чтобы наши отношения и далее развивались!

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