Додон на марше: Никто не вправе запретить нам считать этот день Днём Победы и праздновать его! (ВИДЕО)

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Большинство граждан РМ, вне зависимости от политических и идеологических взглядов, сегодня празднуют День Победы. Об этом сегодня на марше заявил Игорь Додон. Пятый президент Молдовы принимает участие в шествии вместе с семьёй. Как обещал, Додон пришёл на марш с Георгиевской лентой.

– Я услышал позицию президента страны, понимаю, что принимаются попытки спекулировать по этому поводу. Я хочу ей напомнить, о чём она говорила в предвыборной кампании. Когда она стала президентом, она обещала, что каждый человек будет иметь право праздновать любой праздник, День Победы в том числе. Её позиция уже поменялась. Мы с этим не согласны. Большинство молдаван считают сегодняшний день Днём Победы, и никто не вправе запретить нам это, – сказал он.

Говоря о запрете Георгиевской ленты, Игорь Додон в очередной раз отметил, что этот закон, по его мнению, неконституционен и должен быть отменён.

– Майя Санду, власть борются с символами Победы, потому что не могут добиться каких-либо результатов в своей деятельности. А мы считаем себя потомками победителей! – подчеркнул он.

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