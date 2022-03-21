Додон: На кого работает Нацбанк – на граждан или на узкую группу банкиров, желающих нажиться на кризисе?

Председатель Молдавско-Российского делового союза отмечает, что единственным реальным эффектом продвигаемой НБМ монетарной политики является увеличение прибыли коммерческих банков, доходы которых в 2022 году вырастут на 500 млн леев.

В условиях, когда инфляция не имеет монетарного происхождения, борьба с ней при помощи монетарных инструментов, по сути, имеет только один эффект: подорожание денег для населения, экономических агентов и государственного бюджета, без каких-либо эффектов снижения инфляции. В нынешней ситуации в этом году банки получат сверхприбыль не менее 500 млн леев, из которых 270 млн – от населения и экономических агентов и 230 млн – от правительства. Если НБМ не остановится на этом и продолжит повышать базовую ставку, наши потери легко могут превысить один миллиард леев ежегодно. Важный элемент – здесь идёт речь только о сверхприбыли, полученной банками. Реальные же затраты экономических агентов и населения от повышения банковских процентных ставок в этом году будут как минимум на 2 млрд леев выше, отметил Игорь Додон.

– В феврале 2022 года объём новых кредитов, выданных банками, превысил 4 млрд леев, или на 50% больше, чем в феврале 2021 года. Среднемесячный показатель за 12 месяцев в феврале достиг рекордной доли в 3,8 млрд леев, что значительно выше среднего показателя за последние годы, когда объём новых кредитов, выдаваемых банками ежемесячно, составлял 2,3 млрд леев. Этот значительный рост новых кредитов подтверждает наши предыдущие заявления о том, что инфляция в Республике Молдова не имеет монетарного происхождения, а борьба НБМ с ней при помощи монетарных инструментов сродни борьбе с ветряными мельницами.

В последние месяцы НБМ обманывает сам себя и пытается убедить и нас в том, что инфляция в Республике Молдова вызвана дешёвыми кредитными ресурсами, и что подорожание денег смягчит кредитование экономики и приведет к снижению инфляции. В теории звучит красиво, но на практике оказалось, что это не так.

Инфляция в Молдове, которая является самой высокой в Европе, в большей степени обусловлена провалом внутренней и внешней политики нынешнего правительства, чем внешним или монетарным эффектами.

Однако НБМ ошибочно считает, что если поднять базовую ставку – в 7 раз за последние полгода, что также являются абсолютным рекордом для Молдовы – то это повышение отпугнет кредитование.

Реальная ситуация обстоит иначе.

Экономические агенты кредитуются не потому, что деньги дешёвые, а ввиду отсутствия ликвидности и необходимости пережить кризис. Обратите внимание на прилагаемую диаграмму. Большинство из тех, кто взял кредиты – это экономические агенты, которые никак не оправятся от пандемического кризиса 2020 года и энергетического кризиса 2021 года. Население также берет кредиты, чтобы иметь возможность обеспечить себе хотя бы минимальный уровень потребления.

Вместо того чтобы удешевить кредитные ресурсы и облегчить бремя экономических потрясений во время кризиса, НБМ наоборот решил сделать кредиты более дорогими. Таким образом, новые кредиты в леях уже выросли на 35% – с 6,8% среднегодовой процентной ставки в июне 2021 года, когда НБМ ещё не принял решение об интервенции на рынке, до 9,2% среднегодовой процентной ставки в феврале 2022-го.

Это повышение процентных ставок больше всего затронуло население, которому теперь приходится платить в 2,4 раза больше процентов по потребительским кредитам. Процентная ставка по потребительским кредитам для населения выросли с 4,4% в сентябре 2021 года до 10,7% в феврале 2022 года.

Однако это подорожание денег, как видно из нашего графика, ничуть не уменьшило объём кредитов. Единственным следствием этой ошибочной политики являются более высокие процентные ставки, выплачиваемые как экономическими агентами, так и населением и государством.

Остаётся только один вопрос: на кого работает НБМ – на наши национальные интересы или на узкую группу банкиров, решивших нажиться во время кризиса? – подчеркнул он.