Додон: На деньги, которые Санду хочет потратить для удовлетворения своих амбиций, можно вакцинировать всех пенсионеров, врачей, учителей и полицейских (ВИДЕО)

Додон: На деньги, которые Санду хочет потратить для удовлетворения своих амбиций, можно вакцинировать всех пенсионеров, врачей, учителей и полицейских (ВИДЕО)
На средства, которые Майя Санду хочет потратить на досрочные выборы ради удовлетворения своих политических амбиций, можно вакцинировать от коронавируса всех пенсионеров, врачей, педагогов, полицейских и не только. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи на общественном телеканале. 

– Что такое 120 млн леев для досрочных выборов? Это 1 млн вакцин, если их покупать. То есть, на сумму, необходимую для проведения досрочных выборов, на которых настаивает Майя Санду, можно вакцинировать всех пенсионеров, врачей, педагогов, полицейских, и ещё несколько сотен тысяч останется. Тогда каковы приоритеты на данном этапе? Насытить политические амбиции нынешнего президента, пойти на досрочные, чтобы увеличить число депутатов ПДС? – отметил он.
В рамках этой же программы Игорь Додон призвал Майю Санду спуститься с небес на землю, отложить в сторону свои амбиции и сесть за стол переговоров для поиска выхода из сложившегося кризиса.
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