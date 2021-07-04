Додон: Мы знаем, как решить проблемы страны и людей! (ФОТО, ВИДЕО)

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В переполненном зале Дворца культуры города Единцы прошла встреча с 600 жителями райцентра и близлежащих сёл. Игорь Додон, Богдан Цырдя и Константин Старыш рассказали местным жителям о том, как важно поддержать Блок коммунистов и социалистов на выборах 11 июля.

Они напомнили о тех временах, когда Молдовой правила сплочённая команда патриотов и профессионалов, и сегодня люди рады тому, что коммунисты и социалисты снова объединились для наведения порядка в стране.

– Блок коммунистов и социалистов состоит из людей с большим и успешным опытом управления государством и экономикой. Мы знаем, как решить проблемы всей страны и простых людей! – подчеркнул Игорь Додон.

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