Додон: Мы высоко ценим братскую помощь китайского народа в трудную минуту!

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Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Китайской Народной Республики в Республике Молдова Чжаном Инхуном. Стороны обсудили различные вопросы двусторонних отношений, выступили за их укрепление в областях, представляющих взаимный интерес. Через главу дипломатической миссии председатель ПСРМ передал письмо Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, в котором выражается огромная благодарность за помощь, оказанную Республике Молдова руководством КНР в виде отправки 250 тысяч доз вакцины от коронавируса, в том числе 150 тысяч на безвозмездной основе.

– Мы высоко ценим братскую помощь китайского народа в трудную минуту и с благодарностью вспоминаем поддержку, оказанную Республике Молдова на протяжении 2020 года в виде поставок медицинского оборудования, защитных средств и расходных материалов, которые помогли нам в борьбе с эпидемией COVID-19, – написал Додон на своей странице в соцсети.

Кроме того, он подтвердил интерес Партии социалистов Республики Молдова к продолжению и углублению партнерства с Коммунистической партией Китая, в том числе с целью заключения Меморандума о сотрудничестве. Председатель ПСРМ подчеркнул, что Китайская Народная Республика – стратегический партнер Республики Молдова.

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