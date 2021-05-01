Додон: Мы всегда работали и будем работать во благо людей!

Додон: Мы всегда работали и будем работать во благо людей!
По случаю прекрасного праздника – Международного дня солидарности трудящихся – Игорь Додон сердечно поздравил  всех жителей Молдовы и в первую очередь тех, кто своим трудом способствовал и продолжает способствовать росту благосостояния граждан нашей страны. 

Труд людей – основа и неотъемлемое условие экономического развития и процветания любого государства. В свою очередь, государственные институты должны создать максимально привлекательные условия для людей труда, включая достойную зарплату, социальные привилегии и не менее достойные условия жизни на заслуженном отдыхе, отметил он.
– Партия социалистов Республики Молдова всегда ставила во главу угла именно интересы человека, его образования, трудоустройства, определения его роли в обществе, социальной защиты, гарантий и перспектив. Мы всегда работали и будем работать во благо людей, о чем свидетельствуют десятки социальных инициатив: повышение зарплат врачам, единовременные надбавки пенсионерам и индексация их пенсий, помощь социально уязвимым категориям населения и многое другое. Интересы наших людей всегда в приоритете! С праздником, дорогие друзья! – добавил председатель ПСРМ. 
Фото из архива  

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