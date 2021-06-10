Додон: Мы всегда будем рядом с людьми!

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Учитывая, что сегодня большой религиозный праздник, Вознесение Господне, Игорь Додон начал посещение Окницкого района с Успенского монастыря в селе Каларашовка. Председатель ПСРМ присутствовал на божественной литургии, затем поздравил монахинь и прихожан с праздником, пожелав им здоровья и помощи Господа во всех добрых делах.

После этого он поговорил с местными жителями об их повседневных заботах.

Я был рад узнать, что селяне довольны тем, что мы сделали в селе по их просьбе. Это проекты, начатые мной и поддержанные социалистами в парламенте, такие как ремонт крыши сельской школы, строительство подъездной дороги к монастырю, реабилитация участка дороги в рамках программы «Хорошие дороги для всех» и т. д. Я подчеркнул, что мы всегда рядом с людьми, будем способствовать развитию населённых пунктов, сохранению национальных ценностей, веры, традиций, истории молдавского народа. Вместе мы победим! – отметил Додон.

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