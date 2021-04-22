Додон: Мы видим, как Санду «посылает» Россию с разных трибун (ВИДЕО)

0

В этом году в Молдове будет хороший урожай сельхозпродукции. Вот только непонятно, куда производители будут экспортировать свой товар, ведь договариваться с Россией о продлении режима беспошлинных поставок Майя Санду не хочет. Об этом накануне в рамках программы «Главный вопрос» на «НТВ Молдова» говорил Игорь Додон.

Он высмеял то, что Санду якобы послала письмо по этому поводу.

Послала… куда-то кого-то. Я вижу, как она «посылает» Россию с разных трибун. Если российский рынок будет закрыт для сельхозпродукции, пусть Майя Санду сама кушает её в президентуре. И пусть не удивляется, если перед зданием будут несколько десятков фур с яблоками, – сказал он.

Напомним, срок действия льготного режима поставок молдавских товаров в Россию, о котором Игорь Додон договорился с Владимиром Путиным, истёк 31 марта. Ранее председатель ПСРМ заявлял, что намерен договориться о его продлении в рамках ближайших визитов в Москву.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.