Додон: Мы вернём индексацию пенсий на 18-20% (ВИДЕО)

Додон: Мы вернём индексацию пенсий на 18-20% (ВИДЕО)

Поддержка граждан, в особенности социально уязвимых и малообеспеченных – приоритет Блока коммунистов и социалистов. Для них будет реализован целый ряд инициатив. Об этом на встрече с жителями Рышкан говорил Игорь Додон.  

– Мы должны вернуть индексацию пенсий, которая была при Воронине – 18-20%, и проводить её только для тех, у кого низкие пенсии. Пока у всех не будет 2,5-3 тысячи леев, не индексировать пенсии тех, у кого они и так высокие, или индексировать на 2%. А остальным – по 15-20%, чтобы поднять, –  сказал он.

Кроме того, Додон выступил за отмену нынешней системы предоставления социальной помощи, когда гражданам, у которых есть микроволновая печь, отказывают в получении пособий.

– Это нужно аннулировать, потому что сейчас помощь не всегда получают те, кто её достоин, – сказал Додон.

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