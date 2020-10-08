Додон: Мы сумеем создать достойное будущее у нас дома! (ВИДЕО)

11 встреч с людьми в Сорокском и Флорештском районах провёл вчера Игорь Додон. “Ожидания наших сограждан очень высоки. Мы не можем разочаровать их”, – отметил он на своей странице в соцсети после состоявшихся бесед.
Так, в райцентре Флорешты Додон встретился с местными жителями, которые, как и в других районах страны, задали много разных вопросов. Это и рабочие места, и тарифы на коммунальные услуги, и пенсии, и всё остальное, что волнует наших сограждан.
– Кроме того, меня просили поддержать усилия местных органов власти в тех вопросах, которые составляют их компетенцию. Гарантировал, что наша команда, как и прежде, поддержит реализацию необходимых регионам проектов, – отметил Игорь Додон.
Далее он встретился с коллективом флорештского городского филиала RED Nord (Северные электрораспределительные сети). Речь шла о реализации инфраструктурных проектов, ремонте дорог, внедрении современных технологий в области энергетики, улучшении качества логистики и о других вопросах из этой области. Кандидат заверил сотрудников предприятия в том, что его команда продолжит активную работу для обеспечения экономического роста Молдовы, несмотря на серьезные вызовы.
Посетил Игорь Додон и Флорештский маслозавод, основанный в 1966 году. Руководство и коллектив предприятия выразили по этому поводу большую благодарность, поскольку он – первый глава государства, который побывал на фабрике за все годы её существования.
– Выразил признательность за усилия по обеспечению населения вкусной и качественной продукцией – это весь ассортимент молочных товаров. Подчеркнул твёрдое намерение нашей команды и далее поддерживать отечественного производителя, – подчеркнул он.
В завершение рабочего графика независимый кандидат провёл встречу с жителями села Штефэнешть. Игорь Додон был рад увидеть много молодых людей и заверил их в том, что будут приложены все усилия для создания рабочих мест на родине. Он также рассказал о продолжении политики возрождения и развития сельской местности за счет создания небольших агропромышленных предприятий и индустриальных платформ.
– Я твёрдо убеждён, что, проявив ответственность, характер и уравновешенность, мы сумеем создать достойное будущее у нас дома, в Республике Молдова. Наши люди заслуживают этого! – отметил Додон на своей странице в соцсети по итогам проведённой поездки.
Сегодня он отправится в Каушанский и Штефан-Водский районы.
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