Додон: Мы сумеем создать достойное будущее у нас дома! (ВИДЕО)

Так, в райцентре Флорешты Додон встретился с местными жителями, которые, как и в других районах страны, задали много разных вопросов. Это и рабочие места, и тарифы на коммунальные услуги, и пенсии, и всё остальное, что волнует наших сограждан.

– Кроме того, меня просили поддержать усилия местных органов власти в тех вопросах, которые составляют их компетенцию. Гарантировал, что наша команда, как и прежде, поддержит реализацию необходимых регионам проектов, – отметил Игорь Додон.