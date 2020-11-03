Додон: Мы смогли реализовать многие социальные проекты – без Гарварда и без популизма. И мы продолжим это делать (ВИДЕО)

Несмотря на вызванную пандемией и засухой кризисную ситуацию, руководство страны не только обеспечило своевременную выплату пенсий и зарплат, но и нашло средства для оказания дополнительной поддержки сотням тысяч пожилых людей, медицинской и образовательной сферам, заявил Игорь Додон на брифинге для прессы.

– Нам удалось реализовать проекты, которые Майя Санду заблокировала, будучи в коалиции, хотя она обязалась это сделать. Но мы смогли – без Гарварда и без популизма. Уважаемые граждане, я обещаю, что мы и дальше будем индексировать пенсии дважды в год, будем выделять единовременную помощь в октябре и январе.

Важный вопрос для пенсионеров – пенсионный возраст, который повысили до того, как я вступил на пост президента. Это сделало правительство, в которое когда-то входила Майя Санду. Я беру на себя ответственность вернуться к этому вопросу и понизить пенсионный возраст. У Майи Санду по этому вопросу голова не болит. Я же обеспечу достижения этой цели, – пообещал он.