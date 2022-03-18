Додон: Мы сидим на пороховой бочке, а кто-то играет с зажигалкой (ВИДЕО)

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Игорь Додон осудил антироссийские действия и заявления последних дней со стороны властей РМ. Пятый президент призвал руководство исходить из интересов страны и граждан, а не совершать поступки, чтобы понравиться Байдену или кому-то ещё. Заявление было сделано в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”.

– Буквально вчера было 2 противоречивых заявления со стороны руководства РМ. Просят не останавливать газ и требуют вывода российских войск. Вы определитесь: либо просите, либо требуете. Мы сидим на бочке с порохом, а кто-то играет с зажигалкой. Молдавские власти в этой ситуации и в таких вопросах должны быть очень внимательными. Зачем такие заявления? Хочешь перед кем-то покрасоваться? А что это даст, чем это поможет на сегодняшний день гражданам РМ? Мы сейчас должны думать не о том, как на нас посмотрит дядя Сэм, Байден, американец или француз. Мы должны думать о том, как нашему народу, гражданам выжить в этой ситуации, – сказал он.

Игорь Додон также назвал провокацией со стороны Румынии внесение поправки в декларацию ПАСЕ по Приднестровью.

– Здесь румыны показали себя “настоящими друзьями”. Зачем это было нужно сейчас нам? Согласовали ли они свою позицию с руководством Молдовы? Они же друзья, на второй день Йоханнис сюда приехал. Я надеюсь, что нет, я очень надеюсь, что наши не были в курсе. Потому что, если бы были в курсе наши, это означает подать через других, чтобы насолить России. Я очень надеюсь, что это не так. Верю, что это не так. А румыны как всегда. Но не все румыны плохие, но есть такие провокаторы. Но зачем нужно было сейчас это делать? Значит, хотят втянуть нас во всё это, – считает он. Экс-глава государства считает, что Молдова должна проявить мудрость и дружить в этой непростой ситуации со всеми. С Россией нужно дружить. Вижу некоторые декларации, мол, они убийцы, преступники и т. д. Вы знаете, что я сейчас говорю о политических больших боссах мировых. Но потом придется с этим человеком встречаться, кризис же пройдет. Не надо пускаться в такие высказывания. Нам, Молдове, нужно дружить с Россией, с Путиным, Макроном, Шольцем, со всеми нужно дружить. Пройдет этот период сложный. Нам нужно оставлять ворота открытыми для всех, – подытожил он.

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