Додон: Мы сделаем Молдову страной, в которой хочется жить!

Додон: Мы сделаем Молдову страной, в которой хочется жить!

Игорь Додон посетил сегодня Бричаны, где провел беседу с руководством местных штабов ПСРМ сразу из четырех районов: Окницкого, Дондюшанского, Единецкого и Бричанского. Независимый кандидат в президенты услышал искренние слова поддержки, обсудил работу и планы на второй срок.

⁃ Самое важное впечатление: мы – слаженная команда. Люди уверены в победе, настроены оптимистично, безоговорочно поддерживают нашу работу. Огромное спасибо вам, единомышленники! С такими людьми мы сделаем Молдову страной, в которой хочется жить. Вместе мы справимся! – отметил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md