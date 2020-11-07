Додон: Мы сделаем Молдову страной, в которой хочется жить!

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Игорь Додон посетил сегодня Бричаны, где провел беседу с руководством местных штабов ПСРМ сразу из четырех районов: Окницкого, Дондюшанского, Единецкого и Бричанского. Независимый кандидат в президенты услышал искренние слова поддержки, обсудил работу и планы на второй срок.

⁃ Самое важное впечатление: мы – слаженная команда. Люди уверены в победе, настроены оптимистично, безоговорочно поддерживают нашу работу. Огромное спасибо вам, единомышленники! С такими людьми мы сделаем Молдову страной, в которой хочется жить. Вместе мы справимся! – отметил он.

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