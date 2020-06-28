Додон: Мы считаем себя потомками победителей. Это была общая Победа (ВИДЕО)

0

Те, кто не ценит прошлого, — не имеют будущего. Это касается любой страны, любого поколения и любых политиков. Об этом в интервью для проекта “Формула власти” заявил Игорь Додон.

Президент подчеркнул, что в Молдове делают всё возможное для того, чтобы молодежь была правильно проинформирована благодаря государственной политике в этом вопросе.

– У нас более полутора тысяч восстановленных памятников Великой Отечественной войны в Молдове. Мы можем сравнить с другими странами, где население намного больше. Население Молдовы сейчас более 3 млн граждан, населенных пунктов — 1,2 тыс., а памятников — намного больше. И мы ценим историю, потому что мы считаем себя потомками победителей. Это была общая Победа, – сказал он.

Игорь Додон подчеркнул: нельзя забывать про общее прошлое, а Великая Отечественная война — это одна из тех страниц, которые обязательно нужно сохранять и передавать нашим потомкам.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.