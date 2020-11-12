Додон: Мы рады видеть в гостях всех братьев, но без “унири”

Додон: Мы рады видеть в гостях всех братьев, но без “унири”

Игорь Додон намерен продолжать взвешенную внешнюю политику и во второй свой президентский срок. Об этом он заявил в рамках дебатов на общественном телеканале.  

– Нам не нужно искать врагов в России против Европы или в Европе против России. Мы – маленькое государство, должны дружить со всеми: и на Западе, и на Востоке, и с румынами, и с украинцами. Все нам братья, но каждый должен оставаться хозяином у себя дома. Приезжайте в гости, но без “унири”, без – ликвидации Республики Молдова, – сказал он. 

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