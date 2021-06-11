Додон: Мы продолжим программу «Хорошие дороги для всех» после выборов (ВИДЕО)

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А отчисления на восстановительные работы увеличатся в 4-5 раз. Об этом Игорь Додон заявил в рамках нового выпуска своего видеоблога.

– Если в 2020 году каждое село получило по миллиону леев, то в этом году наша задача – выделить каждому селу 4-5 млн леев на внутреннюю дорожную инфраструктуру. Когда строятся такие дороги, и граждане РМ, и потенциальные туристы смогут побывать в живописных местах страны. Так что мы и дальше будем строить дороги для наших граждан, – заверил он.

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