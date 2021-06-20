Додон: Мы продолжим принимать конкретные меры по укреплению национальной системы здравоохранения, адекватной мотивации сотрудников и улучшению условий труда!

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Ежегодно в третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника и фармацевта. В этом году праздник имеет особое значение, учитывая тот факт, что сотрудники системы здравоохранения по всему миру участвуют в борьбе с пандемией COVID-19, что выдвинуло на первый план главную роль врача в обществе, отмечает председатель ПСРМ.

Медицинские работники, подчёркивает он, следят за нашим здоровьем и, несмотря на ситуацию в этой сфере, остаются преданными профессии, принимая на себя ответственность за выполнение медицинских процедур и спасение жизней людей.

– Выражаю благодарность всем медицинским работникам нашей страны за их самоотверженное и полноценное участие в борьбе с пандемией, а также за самоотдачу, терпение, понимание, профессионализм и ответственность, которые вы проявляете, несмотря на сложные условия работы. Напомню, что в знак признательности за ваши усилия в борьбе с пандемией COVID-19 я во время нахождения на посту Президента Республики Молдова объявил 2020-й Годом медицинского работника. В то же время мы выступили с инициативой повышения заработной платы медицинских работников на 100% в три этапа, но этот процесс, к сожалению, был остановлен перед финальным этапом. Уверяю вас, что мы продолжим принимать конкретные меры по укреплению национальной системы здравоохранения, адекватной мотивации сотрудников и улучшению условий труда, – отметил Игорь Додон.

По случаю профессионального праздника он пожелал медицинским работникам и фармацевтам слышать много слов благодарности от пациентов и окружающих, быть сильными, энергичными, жить в мире и спокойствии в окружении близких.

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