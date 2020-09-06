Додон: Мы продолжим предпринимать конкретные действия по улучшению инфраструктуры во всех селах страны! (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон сегодня отправился в село Оксентя Дубоссарского района, где участвовал в освящении Креста и открытии кольцевой развязки у въезда в этот населенный пункт. Оба объекта построены при поддержке главы государства и при участии некоторых местных жителей.

Службу освящения совершил собор священников во главе с Теодором Пелиным, протопопом Криулянским и Дубоссарским. В мероприятии также приняли участие председатель Дубоссарского района Григорий Филиппов, примар села Оксентя Валериу Русу, главы соседних населенных пунктов и депутаты местных советов.

Круговая развязка на въезде в село построена по многочисленным просьбам как местных жителей, так и перевозчиков, которые ежедневно проезжают по этому маршруту. Летом этого года начались строительные работы на кольцевой развязке. Отремонтирована дорога с нанесением слоя износа на площади около 300 кв. м., установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка. Игорь Додон поздравил местных жителей с этими событиями и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в реализацию проектов.

– Твердо убежден, что эти объекты придадут населенному пункту красивый вид и прибавят значимости. Как и было обещано, мы продолжим предпринимать конкретные действия по улучшению инфраструктуры во всех селах Республики Молдова, – отметил он.

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