Додон: Мы продолжим поддерживать предпринимателей и создавать выгодные условия для их деятельности (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провёл интересную и плодотворную встречу с сотрудниками крупнейшей косметической и парфюмерной компании Республики Молдова – АО Viorica Cosmetic. Участники беседы обсудили ситуацию в предпринимательской сфере, особенно с учётом того, что бизнес сильно пострадал от пандемии. В этом контексте они обменялись мнениями о мерах поддержки экономических агентов, включая отечественных производителей, о необходимости реализации эффективной социальной политики, основанной на устойчивом экономическом развитии, о реабилитации дорог и инфраструктуры.
Игорь Додон подчеркнул, что поддержка и развитие бизнес-среды были и остаются приоритетами для него и Партии социалистов.
– Мы всегда предлагали решения, выдвигали законодательные инициативы в этом направлении и продолжим поддерживать предпринимателей, чтобы создать выгодные условия для их деятельности. Такие предприятия, как Viorica Cosmetic, создают основу экономики Молдовы и останутся одной из опор развития страны в будущем. Наши люди хотят жить в развитой Молдове, иметь хорошо оплачиваемую работу и возможность содержать свои семьи здесь, дома, рядом со своими детьми. Вместе мы добьёмся успеха! – отметил он.
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