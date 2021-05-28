Додон: Мы продолжим поддерживать предпринимателей и создавать выгодные условия для их деятельности (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон подчеркнул, что поддержка и развитие бизнес-среды были и остаются приоритетами для него и Партии социалистов.

– Мы всегда предлагали решения, выдвигали законодательные инициативы в этом направлении и продолжим поддерживать предпринимателей, чтобы создать выгодные условия для их деятельности. Такие предприятия, как Viorica Cosmetic, создают основу экономики Молдовы и останутся одной из опор развития страны в будущем. Наши люди хотят жить в развитой Молдове, иметь хорошо оплачиваемую работу и возможность содержать свои семьи здесь, дома, рядом со своими детьми. Вместе мы добьёмся успеха! – отметил он.