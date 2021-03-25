Додон: Мы продолжим отстаивать нашу позицию. Сначала – правительство и вакцины, и только потом – всё остальное

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Майя Санду хочет толкнуть страну в предвыборную лихорадку при тысячах новых случаев заражения и сотнях смертей в неделю ради удовлетворения своих политических амбиций и фантазий. Социалисты же будут отстаивать свою принципиальную позицию: сейчас надо назначить дееспособное правительство, обуздать кризис, закупить вакцины – и только после этого можно говорить о выборах. Об этом пишет Игорь Додон.

Он отметил, что сегодня в парламенте Молдовы мы увидели очередной случай за 30 лет независимости, когда кандидат в премьер-министры получает ноль голосов, так же как около месяца назад кандидат «ноль голосов» Гаврилицэ (оба ближайшие сторонники и руководители в партии президента Майи Санду). Депутаты даже не захотели услышать программу правительства Гросу и бойкотировали заседание парламента. Всё это, уверен Додон, происходит из-за самой Санду, которая из-за своего высокомерия не хочет сесть за стол переговоров и найти выход из тяжелого политического и конституционного кризиса.

– Как мы понимаем, Майя Санду намерена просить у Конституционного суда право на роспуск парламента – и это вопреки конституционным нормам и рекомендациям Венецианской комиссии о том, что нельзя распускать парламент, в котором есть большинство, готовое проголосовать за назначение нового правительства. Что будет дальше? Майя Санду будет бороться за роспуск парламента, ради удовлетворения своих политических амбиций и фантазий толкая страну в предвыборную лихорадку при тысячах новых случаев заражения и сотнях смертей в неделю! Мы будем отстаивать нашу принципиальную позицию: сейчас надо назначить дееспособное правительство, обуздать кризис, закупить вакцины – и только после этого можно говорить о выборах. Я уверен, что большинство народа будет на нашей стороне, – отметил председатель ПСРМ.

Напомним, сегодня избрание правительства Гросу провалилось из-за отсутствия кворума. Депутаты ПСРМ и “За Молдову” покинули заседание, отказавшись участвовать в устроенном Санду фарсе.

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