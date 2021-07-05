Додон: Мы продолжим настаивать на повышении зарплат медработников и прекратим практику сокращения числа больничных коек (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провёл встречу с коллективом кишиневской Муниципальной клинической больницы “Святая Троица”. Участники беседы обсудили проблемы в системе здравоохранения. Председатель ПСРМ поблагодарил медицинский персонал за их усилия и профессионализм в борьбе с пандемией COVID-19.

Игорь Додон подчеркнул, что возглавляемая им команда всегда уделяла повышенное внимание развитию системы здравоохранения в нашей стране, и напомнил, что 2020 год его президентским указом был объявлен Годом медицинского работника. В ушедшем году многие врачи и медсестры были отмечены высокими государственными наградами, зарплаты врачей выросли на 60%, был внесён существенный вклад в ремонт и оснащение районных больниц.