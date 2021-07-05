Додон: Мы продолжим настаивать на повышении зарплат медработников и прекратим практику сокращения числа больничных коек (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провёл встречу с коллективом кишиневской Муниципальной клинической больницы “Святая Троица”. Участники беседы обсудили проблемы в системе здравоохранения. Председатель ПСРМ поблагодарил медицинский персонал за их усилия и профессионализм в борьбе с пандемией COVID-19.
Игорь Додон подчеркнул, что возглавляемая им команда всегда уделяла повышенное внимание развитию системы здравоохранения в нашей стране, и напомнил, что 2020 год его президентским указом был объявлен Годом медицинского работника. В ушедшем году многие врачи и медсестры были отмечены высокими государственными наградами, зарплаты врачей выросли на 60%, был внесён существенный вклад в ремонт и оснащение районных больниц.
– Команда Блока коммунистов и социалистов разработала программу экономического развития страны, где особое место отведено системе здравоохранения. Мы продолжим настаивать на повышении заработной платы медицинских работников – изначально не менее чем на 40%. Создадим систему льгот и поддержки молодых специалистов. Мы прекратим практику сокращения числа больничных коек. В каждом населенном пункте должна быть как минимум одна аптека и один медицинский работник! – отметил Додон в беседе с коллективом.
В завершение встречи он призвал сотрудников учреждения поддержать Блок коммунистов и социалистов на выборах 11 июля.
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