Додон: Мы призываем к диалогу для разработки “дорожной карты” для проведения досрочных выборов (ВИДЕО)

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Социалисты обеспокоены антиконституционными попытками президента и её партии подмять Конституцию. Об этом на пресс-конференции заявил лидер ПСРМ Игорь Додон. Он напомнил, что законом предусмотрены только два основания для роспуска законодательного органа, а предложение Партии социалистов провести консультации по этому поводу с другими фракциями остаётся в силе.

– Мы приняли решение, что завтра утром исполнительный секретарь партии Влад Батрынча и председатель фракции Корнелиу Фуркулицэ свяжутся с руководителями всех фракций и парламентских групп для проведения дискуссий по поводу роспуска парламента. Призываем к диалогу для разработки “дорожной карты”, – сказал он.

Он также рекомендовал Майе Санду и ПДС “оставить” игры с Конституционным судом. Додон добавил, что социалисты выступают категорически против того, чтобы парламент в разгар пандемии не функционировал в течение 90 дней.

– Граждане ждут многих решений, и мы их примем. Поэтому единственный выход – неизбрание правительства с двух попыток, – подчеркнул Додон.

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