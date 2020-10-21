Додон: Мы прилагаем все усилия, чтобы Республика Молдова стала процветающей страной!

Додон: Мы прилагаем все усилия, чтобы Республика Молдова стала процветающей страной!

Игорь Додон посетил три села в Кантемирском районе: Вишневку, Антонешть и Стояновку. Разные населенные пункты, но одни и те же вопросы и повседневные заботы. 

Жители задали вопросы, связанные с водоснабжением и канализацией, газификацией, уличным освещением, строительством школ и детских садов, привлечением молодых специалистов в сёла, поддержкой сельского хозяйства. Люди полны надежд и хотят реальных дел и конкретных результатов.

– Активно продвигая инициативы по развитию городов и сёл, реализуя новые проекты, мы сможем предложить людям достойную и комфортную жизнь. Поблагодарил присутствующих за доверие к нашей команде. Мы прилагаем все усилия, чтобы Республика Молдова стала процветающей страной! Вместе мы справимся! – отметил кандидат. 

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