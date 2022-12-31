Додон: Мы преодолеем все трудности, будем оберегать мир и вернём уверенность в завтрашнем дне!

Додон: Мы преодолеем все трудности, будем оберегать мир и вернём уверенность в завтрашнем дне!

Пятый президент Молдовы поздравил граждан с Новым годом. 

– Уходит в историю 2022 год – очень сложный и угнетающий. Год, когда на граждан нашей страны обрушилась нескончаемая волна проблем.

Было сложно всему обществу, каждому из нас. Трудности ещё не завершились, и никто не знает, что ждёт нас в наступающем году, однако наш народ не впервые переживает смутные времена, и всякий раз кропотливый труд, сохранение мира и христианская ответственность по отношению к ближним нашим помогали справляться со всеми тяготами, выпавшими на нашу долю.

Так будет и сейчас – мы преодолеем все трудности, мы никому не позволим разъединить нас, мы будем оберегать мир и вернём уверенность в завтрашнем дне, как это было в другие, лучшие для Молдовы годы.

Пусть боль и разочарования останутся в прошлом, пусть сбываются мечты, а общение с дорогими людьми будет вам в радость.

Пусть новый 2023 год принесёт нам как можно больше счастья, пусть он будет мирным и благоприятным для развития страны, для наших семей.

Желаю вам здоровья, благополучия и множества свершений.

С Новым годом! – отметил Игорь Додон. 

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