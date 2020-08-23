Додон: Мы, потомки победителей, обязаны помнить о подвиге освободителей!

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24 августа — особенный день для нашего народа. Эта важная дата в истории нашей страны символизирует освобождение Молдовы от фашистской оккупации. Знаменитая Ясско-Кишиневская операция вынудила врага покинуть эту территорию, отметил Игорь Додон.

Глава государства подчеркнул: победа была завоёвана ценой жизней тысяч советских солдат.

– Вот почему мы, потомки победителей, обязаны помнить о подвиге освободителей. Наш долг — сделать всё, что в наших силах, чтобы передать эту память будущим поколениям, – добавил он.

Напомним, сегодня более 200 автомобилей приняли участие в пробеге в честь 76-й годовщины освобождения Молдовы от фашизма. Колонна “Бессмертного полка” проехала по главным улицам Кишинева и отправилась на Мемориальный комплекс “Шерпенский плацдарм”, где мы почтили память десятков тысяч молдаван, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как это было, можно посмотреть здесь.

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