Додон: Мы – потомки победителей, и всегда будем помнить об этом

Для большинства граждан Молдовы сегодня, 22 июня, День памяти и скорби. Именно в этот день летом 41-го года началась Великая Отечественная война, отметил на своей странице в соцсети пятый президент Молдовы Игорь Додон.
Он подчеркнул, что в небывалой по своим масштабам и ожесточенности битве советского народа против фашистских захватчиков участвовали и наши деды и прадеды.
– В этот день мы скорбим по всем, кто пал в боях за освобождение Отечества, преклоняемся перед оставшимися в живых ветеранами за их героизм и служение Родине. Попытки переписать историю, приуменьшить или исказить вклад советского народа в избавление мира от фашистской чумы не увенчаются успехом. Мы – потомки победителей, и всегда будем помнить об этом. Никто не забыт, ничто не забыто. Вечная память героям! – подытожил Игорь Додон.
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