Додон: Мы – потомки победителей, и всегда будем помнить об этом

Он подчеркнул, что в небывалой по своим масштабам и ожесточенности битве советского народа против фашистских захватчиков участвовали и наши деды и прадеды.

– В этот день мы скорбим по всем, кто пал в боях за освобождение Отечества, преклоняемся перед оставшимися в живых ветеранами за их героизм и служение Родине. Попытки переписать историю, приуменьшить или исказить вклад советского народа в избавление мира от фашистской чумы не увенчаются успехом. Мы – потомки победителей, и всегда будем помнить об этом. Никто не забыт, ничто не забыто. Вечная память героям! – подытожил Игорь Додон.