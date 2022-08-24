Додон: Мы – потомки победителей, и мы никому не позволим перекроить историю!

Додон: Мы – потомки победителей, и мы никому не позволим перекроить историю!

Пятый президент страны поздравил весь молдавский народ с 78-й годовщиной освобождения Молдовы от фашистских захватчиков в результате победоносной Ясско-Кишинёвской операции советских войск против нацистской Германии от 24 августа 1944 года.

Ценой колоссальных усилий, героизма и самопожертвования участников тех событий закончилась трагическая страница в истории нашего народа. Наша Родина была освобождена от одного из жесточайших оккупационных режимов, жертвами которого стали десятки тысяч наших соотечественников, напомнил он.

– Мы всегда будем помнить о подвиге наших отцов, дедов и прадедов, которые пожертвовали собственной жизнью ради мира на нашей земле. Мы – потомки победителей, и мы никому не позволим перекроить историю! Вечная память героям! – подчеркнул Игорь Додон. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md