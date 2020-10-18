Додон: Мы помогали и будем помогать жителям Гагаузии!

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Игорь Додон совершает визит на юг страны. Поначалу он побеседовал с жителями села Томай. И в этот раз было много вопросов о пенсиях, зарплатах, инфраструктурных проектах, привлечении инвестиций.

Позже кандидат поехал в село Чок-Майдан, где провел открытую беседу с местными жителями. Они спрашивали о сельском хозяйстве, восстановлении дорог, экономическом росте.

– Я очень хорошо знаю проблемы людей и населённых пунктов региона. Буду продолжать оказывать всю необходимую поддержку автономии в решении существующих проблем. Мы помогали и будем помогать жителям Гагаузии. Вместе мы справимся! – заверил Додон.

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