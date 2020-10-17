Додон: Мы полны решимости продолжить то хорошее, что было начато!

В завершение поездки в Унгенский район Игорь Додон провел встречу с жителями шести сёл: Мэноилешть, Четирень, Мэкэрешть, Морений Ной, Унцешть и Флорицоая Веке. Кандидат ответил на вопросы граждан и подробно обсудил с ними основные проблемы, с которыми они сталкиваются.
В то же время Додон представил им свою предвыборную платформу.
– Поговорили о проектах, которые мы с командой планируем реализовать в Унгенском районе. Мы полны решимости продолжить то хорошее, что было начато за последнее время! Вместе мы справимся! – отметил он на своей странице в соцсети.
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