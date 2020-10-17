Додон: Мы полны решимости продолжить то хорошее, что было начато!

В то же время Додон представил им свою предвыборную платформу.

– Поговорили о проектах, которые мы с командой планируем реализовать в Унгенском районе. Мы полны решимости продолжить то хорошее, что было начато за последнее время! Вместе мы справимся! – отметил он на своей странице в соцсети.