Додон: Мы отстоим статус русского языка в Молдове!

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Лидер Партии социалистов подверг критике решение Конституционного суда, признавшего сегодня незаконным Закон о функционировании языков на территории Молдовы, в котором русский был наделен статусом языка межнационального общения.

– КС принял это решение по запросу депутатов партии “Действие и солидарность”, которой руководила до избрания президент Майя Санду. Она обещала гражданам нашей страны сохранять и развивать языки каждого этноса в Молдове. И обманула. Партия социалистов сделает всё, чтобы отстоять этот закон, мы подготовили для этого возможные аргументы и будем за него бороться, – сказал Додон в беседе с корреспондентом ТАСС.

Напомним, закон был принят в конце прошлого года по инициативе социалистов.

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