Додон: Мы обязаны воспитывать наших детей в духе любви к стране и дому

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Сегодня мы чествуем национальный костюм. Это красивый повод искренне поздравить вас и передать наилучшие пожелания, пишет на своей странице в соцсети Игорь Додон.



– Женская блузка «ie» и мужская рубашка, штаны «ițari» и юбка «catrință», головной платок «maramă» и пояс, опанаки «opinci» и тканевые сумки «trăistuța» – все вместе и каждый по отдельности они идентифицируют нас, представляя как народ, как нацию. С уникальным орнаментом и техникой производства, с великолепными расцветками и из разных тканей, элементы традиционного костюма – это наша история, мысли и чувства мастеров, которые их создавали, это гордость и честь предков, живших на этих землях, – отметил он.

Президент выразил признательность мастерам, благодаря которым народный костюм возвращается в повседневную жизнь и становится неотъемлемым элементом наших традиционных праздников.

– Чтобы не позволить пыли забвения покрыть эти сокровища, мы обязаны увековечить наши ценности, воспитать наших детей в духе любви к стране и всему тому, что символизирует дом. Давайте с гордостью носить шапки из шкуры ягнёнка, как поется в одной песне, и гордиться нашими корнями! – призвал он.

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