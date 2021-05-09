Додон: Мы обязаны помнить о тех, благодаря кому сегодня на нашей земле мир и спокойствие!

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Игорь Додон вместе с Послом Российской Федерации в РМ Олегом Васнецовым принял участие в официальном открытии недавно отреставрированного Мемориального комплекса в память о советских воинах в селе Спея Новоаненского района, а также посетил Шерпенский плацдарм. Оба мемориала были созданы в память советских воинов, павших в боях за освобождение Молдовы от фашизма.

Весной 1944 года на Шерпенском плацдарме проходили самые ожесточенные бои за освобождение Молдовы от фашизма, здесь погибло более 13 тысяч солдат и офицеров. В 2020 году на мемориале состоялась церемония захоронения останков воинов, обнаруженных в результате поисковых работ, проведенных Русским историко-патриотическим клубом и отрядом «Август».

Мемориал в селе Спея, созданный в середине 60-х годов прошлого века, был капитально отремонтирован усилиями Национального координационного комитета «Победа» при поддержке Посольства Российской Федерации в Молдове, Партии социалистов и органов местной власти. С 2010 по 2012 годы здесь были перезахоронены останки 98 солдат и офицеров Красной армии, обнаруженные в ходе поисковых экспедиций.

Официальные лица возложили цветы к могилам павших и почтили память всех погибших минутой молчания.

– Мы обязаны помнить о подвигах тех, благодаря кому на нашей земле сегодня мир и спокойствие. Вечная память героям! – отметил Игорь Додон.